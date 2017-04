Tài xế taxi bị truy sát trong đêm: Đã bắt được nghi phạm

Share

Lực lượng Cảnh sát hình sự PC45, thuộc Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My đã bắt được nghi phạm đâm trọng thương tài xế taxi Mai Linh.

Sáng nay 11/4, Đại tá Phan Văn Tri – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vào lúc 6h30 lực lượng Cảnh sát hình sự PC45, thuộc Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My đã bắt được đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, người dân tộc Cor, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) là nghi phạm đâm trọng thương tài xế taxi Mai Linh.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã di lý nghi phạm Huynh về trụ sở Công an để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án, báo Dân Việt đưa tin.

Tài xế taxi bị đâm trong đêm. Ảnh: PLO

Được biết, trước đó vào ngày ngày 9/4, hãng taxi Mai Linh Tam Kỳ, Quảng Nam nhận được cuộc gọi của một khách hàng yêu cầu chở từ TP Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My (tuyến 60 km), đón khách tại đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ).

Ngay sau đó, tài xế taxi Đỗ Cao Thương điều khiển xe 4 chỗ BKS 92A-077.07 đến đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ) đón khách. Khi taxi đến địa phận thuộc xã Trà Nú (huyện Bắc Trà My) thì tài xế bị khách trên xe đâm vào người, báo Pháp luật TP. HCM đưa tin.

Nạn nhân chạy đến nhà dân kêu cứu và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. “Hiện tài xế bị đâm đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tiếp tục ở bệnh viện. Cơ quan công an sẽ tiến hành lấy lời khai để điều tra” – ông Phạm Việt Cảm cho biết.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

